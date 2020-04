‘Massale uitstroom Poolse en Bulgaarse bouwvakkers blijft uit’

Toen in Nederland de eerste coronamaatregelen werden doorgevoerd, waren er nog veel geluiden dat buitenlandse arbeidskrachten massaal zouden terugkeren naar hun land van herkomst. In de bouw lijkt hiervan nog geen sprake, concludeert het EIB nu op basis van een enquête.

Van de 170 ondervraagde bedrijven met personeel zag slechts zo’n 10 procent het aantal arbeidskrachten van over de grens teruglopen. Daarnaast merkte ongeveer 20 procent van de 170 ondervraagde zzp’ers dat er de laatste tijd minder buitenlanders aan de slag zijn op de bouwplaats.

Bouwwerkzaamheden

De meeste bouwwerkzaamheden in Nederland gaan vooralsnog door. Maar de stroom aan nieuwe opdrachten neemt wel af, merkt het EIB. Slechts een op de tien bedrijven met personeel en twee op de tien zzp’ers ervaren nog geen terugval in nieuwe klussen. Het zijn vooral de offerteverzoeken die nu teruglopen.

Het is voor bouwbedrijven nog lastig om in te schatten hoe groot de impact van de coronacrisis uiteindelijk zal zijn. Grofweg de helft van de ondernemingen en zzp’ers stelt niettemin over voldoende financiële reserves te beschikken om zonder overheidssteun de situatie voorlopig te kunnen overleven. Slechts een relatief klein deel denkt ondanks de beschikbare overheidssteun toch in de problemen te komen.

Eerder voorspelde het EIB nog dat voor de bouw de derde crisis in twaalf jaar dreigt. Volgens een begin deze maand gepubliceerde berekening van het instituut zal de bouwproductie mede als gevolg van de coronacrisis met 15 procent dalen, waarbij 40.000 banen verloren gaan. Vooral flexwerkers en uitzendkrachten zouden moeten vrezen voor hun baan.