Groei Beter Bed geraakt door coronacrisis

Beddenwinkelketen Beter Bed heeft in het eerste kwartaal meer omzet behaald dan een jaar eerder. Het bedrijf kreeg wel minder bestellingen binnen, wat vooral te wijten was aan de coronacrisis. Tot half maart ging het aantal bestellingen namelijk nog de goede kant op.

De omzet kwam uit op 54,3 miljoen euro, een stijging van 8 procent. Op vergelijkbare basis kwam de groei uit op 6,9 procent waarbij zowel de winkels in de Benelux als die uit de divisie New Business, waar onder meer de Zweedse keten Sängjätten onder valt, een steentje bijdroegen. Online groeiden de verkopen met bijna 30 procent. De verkopen via het internet waren goed voor 5,6 miljoen euro of ruim een tiende van de totale omzet.

Het aantal bestellingen bij Beter Bed nam in de eerste drie maanden met 2 procent af. Dat kwam door het stilvallen van de verkoop in de laatste weken van maart toen in Nederland en België allerlei coronamaatregelen van kracht werden. Tot half maart lagen de bestellingen 9 procent voor op vorig jaar. Sinds begin april gaat het weer de goede kant op, merkt topman John Kruijssen op, waarbij veel bestellingen via de webwinkel gedaan worden. Beter Bed zet momenteel ook meer in op die webwinkel.

Kruijssen denkt dat Beter Bed na zijn reorganisatie van vorig jaar er sterk voor staat en de coronacrisis zal overleven. Wel is de beddenketen in gesprek met zijn banken over een verlenging van de huidige kredietfaciliteit.