Sterke krimp Chinese economie door coronavirus

De economie in China is in het eerste kwartaal van 2020 met 6,8 procent gekrompen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft het Nationaal Bureau voor de Statistiek in China bekendgemaakt. Het gaat om de eerste geregistreerde krimp sinds ten minste 1992, toen het bijhouden van de kwartaalcijfers van het bruto binnenlands product in China begon.