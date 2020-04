Dodental in Wuhan door coronavirus fors naar boven bijgesteld

De Chinese stad Wuhan, waar eind vorig jaar het coronavirus voor het eerst opdook, heeft het aantal mensen dat is gestorven door het longvirus flink naar boven bijgesteld. In de miljoenenstad zijn 1290 meer doden gevallen dan eerder naar buiten is gebracht. Dat meldt de Chinese staatszender CCTV. Hiermee bedraagt het dodental in het land nu 4632.