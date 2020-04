CBS en RIVM brengen wederom verborgen coronasterfte in kaart

Het CBS en RIVM brengen vrijdagmiddag een schatting naar buiten van het aantal sterfgevallen in week 15 (6 t/m 12 april). Dat doen zij op basis van de overlijdensberichten die ze nu toe binnen hebben gekregen, die waarschijnlijk rond de 80 procent van het totaal uitmaken. Ook stellen zij de eerder gepubliceerde schatting over week 14 bij, omdat daar nu meer gegevens over zijn binnengekomen.

Deze cijfers worden wekelijks naar buiten gebracht omdat ze beter in beeld brengen hoeveel dodelijke slachtoffers Covid-19 werkelijk heeft geëist. Onderzoekers vermoeden dat er meer mensen zijn overleden aan Covid-19 dan bekend is bij het RIVM. Zo waren in week 14 (30 maart tot en met 5 april) 2000 mensen meer overleden dan gemiddeld. Dat waren er veel meer dan de 1019 corona-gerelateerde sterfgevallen die het RIVM telde. De onderzoekers verwachten dat dit verschil grotendeels te verklaren is omdat veel mensen die overlijden aan Covid-19 niet zijn getest op het virus. Daardoor belanden zij niet in de statistieken van het RIVM.

Bij het RIVM zijn 892 mensen bekend die in week 15 zijn overleden aan Covid-19. Vrijdagmiddag wordt bekend of er een discrepantie is met het totale sterftecijfer en hoe groot die is.