Prinses Beatrice en verloofde stellen huwelijk officieel uit

Het huwelijk van de Britse prinses Beatrice en haar verloofde Edoardo Mapelli Mozzi is nu definitief uitgesteld. Het coronavirus en de verlengde lockdown van het Verenigd Koninkrijk zijn hiervoor de reden. In maart maakte het stel al wat aanpassingen vanwege het longvirus, in de hoop dat ze op 29 mei toch konden trouwen. Maar dat kan nu geen doorgang meer vinden. Dit meldt People.