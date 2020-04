‘Trump stelt voor dat staten economieën in drie fasen heropenen’

Sommige staten kunnen daardoor al deze maand beginnen met het versoepelen van de coronamaatregelen bedoeld om de verspreiding van de ziekte te beperken.

In de eerste fase van de richtlijnen van Trump, die donderdagavond (plaatselijke tijd) openbaar worden gemaakt, zouden grotere locaties zoals restaurants en bioscopen weer kunnen openen met inachtneming van sociale afstand van bezoekers en klanten. Niet-essentiële reizen kunnen worden hervat en scholen openen hun deuren weer in fase twee. In fase drie zouden medisch kwetsbare mensen weer aan openbare activiteiten kunnen deelnemen, volgens een kopie van het plan dat is ingezien door persbureau Reuters.

The New York Times meldde dat Trump tegen de gouverneurs van de staten had gezegd dat sommigen hun staten op 1 mei of al eerder zouden kunnen heropenen. Hij zou ook binnenkort plannen aankondigen om de verspreiding van de ziekte te volgen, aldus de krant.