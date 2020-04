Hoekstra verwacht snel duidelijkheid over EU-herstelfonds

Minister Wopke Hoekstra verwacht dat binnen enkele weken meer duidelijkheid komt over de omvang en structuur van het beoogde Europese wederopbouwfonds. Hij denkt dat de Europese Commissie de discussie over het fonds zal koppelen aan de discussie over de meerjarenbegroting van de EU (MFK) van 2021 tot en met 2027. “Dat is niet onlogisch”, zei hij na afloop van overleg met zijn Europese collega’s. De commissie presenteert naar verwachting eind deze maand nieuwe voorstellen voor het MFK.