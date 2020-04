Curaçao versoepelt coronamaatregelen voorzichtig

Op Curaçao worden de coronamaatregelen voorzichtig versoepeld. Nog steeds blijft een lockdown en een avondklok van kracht maar vanaf donderdag mogen mensen op bepaalde uren individueel sporten in hun eigen wijk, mogen gezondheidswinkels weer open en kunnen zwembaden en tuinen worden schoongemaakt door bedrijven.

Op Curaçao is al een week het aantal positieve besmettingen gelijk gebleven op veertien. Volgens de regering is de verspreiding van het coronavirus daarmee tot nu toe binnen de perken gebleven. De maatregelen zullen de komende periode stap voor stap worden versoepeld. Mocht alsnog een grote uitbraak ontstaan dan is de medische opvang op orde, mede dankzij hulp uit Nederland, aldus de regering.