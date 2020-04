Staat New York verlengt coronaregels tot 15 mei

De door corona zwaar getroffen Amerikaanse staat New York met de gelijknamige metropool verlengt de coronamaatregelen tot 15 mei. Dat heeft gouverneur Andrew Cuomo donderdag laten weten.

Het besluit houdt in dat de lockdown in coördinatie met andere staten gehandhaafd blijft. Niet-essentiële werknemers moeten thuis blijven en de regels voor sociale afstand blijven zoals ze zijn. We moeten op deze weg blijven, zei Cuomo.

Verder moeten New Yorkers een mondkapje dragen in het openbaar vervoer, ook in taxi’s als Uber.

Het aantal mensen dat in de Amerikaanse staat in een ziekenhuis was opgenomen voor het nieuwe coronavirus daalde tot het laagste niveau in meer dan een week. Volgens Cuomo een bewijs dat de zwaarst getroffen staat de verspreiding van het virus nu onder controle heeft.