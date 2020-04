Rutte: toelaten van bijeenkomsten met 1,5 meter nu onverstandig

Het is nu niet aan de orde om theaters, sportclubs of andere evenementen weer open te stellen, ook als ze zouden kunnen voldoen aan de 1,5 metermaatregel door minder mensen toe te laten. “Dat is onverstandig. Het virus valt ons ongelooflijk vals in de rug aan”, zei premier Mark Rutte in de Tweede Kamer na vragen of hij bereid is te kijken naar het deels toelaten van bijeenkomsten binnen de huidige coronamaatregelen.

Het probleem is dat er dan weer meer mensen op straat komen, terwijl we nog steeds zoveel mogelijk thuis moeten blijven. “Het is een harde boodschap, maar in die fase zitten we”, zei Rutte. “We moeten praktisch blijven. Ook als we op de tennisclub ver uit elkaar kunnen blijven, dan moeten we over straat of in de bus. Met alle risico dat we tegen elkaar opbotsen”, zei Rutte.

“Ik hoop ook dat we snel weer kunnen tennissen, knuffelen en voetballen.” Aan hem zelf ligt het niet, “het ligt aan het virus”. Volgens de premier gaat het niet om een keuze tussen gezondheid en economie, maar zijn dat twee kanten van dezelfde medaille. Daarin moet een balans zijn en als dat verkeerd gaat, dan loopt zowel de gezondheid als de economie nog meer schade op.

Hoewel het aantal coronapatiënten op de ic iets afneemt, is het aantal van ongeveer 1200 nog steeds veel hoger dan normaal, benadrukte Rutte. Daardoor is er weinig ruimte om andere patiënten te behandelen met planbare operaties en te lang uitstel is volgens hem ook slecht voor de gezondheid.