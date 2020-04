Aantal coronadoden in de VS nu boven de 30.000

Het dodental als gevolg van het coronavirus in de Verenigde Staten is donderdag gestegen tot boven de 30.000. Volgens een telling van de Johns Hopkins University zijn nu 30.990 mensen overleden aan Covid-19 sinds het begin van de pandemie.

De VS hebben het hoogste dodental ter wereld, gevolgd door Italië met 21.645 doden, hoewel de bevolking slechts een vijfde is van die van de VS.

Spanje heeft 19.130 sterfgevallen geregistreerd, gevolgd door Frankrijk met 17.167.