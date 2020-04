Jubileumeditie Pride Amsterdam afgelast om coronacrisis

"We lopen tegen te veel onzekerheden en beperkingen aan", zegt scheidend voorzitter Frits Huffnagel van AGP. "Bovendien is een Pride organiseren in een 1,5 metermaatschappij ook niet haalbaar. Volle straat- en pleinfeesten en honderdduizenden mensen op de kade en boten langs de route, dat kan in deze tijd gewoon niet."

