KunstRAI nog verder verplaatst, naar oktober

De KunstRAI in Amsterdam is opnieuw verzet. Aanvankelijk zou het evenement van 29 april tot en met 3 mei zijn, maar de organisatie verplaatste het vorige maand naar eind juni. Nu is besloten het voor de zekerheid nog verder vooruit te schuiven, gezien de maatregelen rond het coronavirus.

De KunstRAI is nu van 15 tot en met 18 oktober. “De organisatie vertrouwt erop dat dit uitstel meer zekerheid biedt op een succesvol en veilig evenement”, staat in een verklaring.

De vorige editie van het internationale kunstbeurs in de RAI Amsterdam trok een kleine 20.000 bezoekers.