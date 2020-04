Nederland wil handel in noodzakelijke medische goederen reguleren

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) heeft haar EU-collega’s voorgesteld te onderzoeken of een internationale overeenkomst voor essentiële goederen voor de volksgezondheid haalbaar is. Tijdens een wereldwijde gezondheidscrisis zoals de coronapandemie zou de handel in schaarse, noodzakelijke medische goederen dan zijn gereguleerd.