Kamer wil mondkapjes inzetten bij afbouw coronamaatregelen

Gebruik van mondkapjes door burgers moet onderdeel worden van de afbouw van de coronamaatregelen. Een groot deel van de Tweede Kamer dringt hierop aan bij het kabinet. In landen om ons heen wordt het gebruik van bijvoorbeeld stoffen mondkapjes juist aanbevolen.

Het kabinet wil hier nog niet in mee. “Onwenselijk” noemt zorgminister Hugo de Jonge het inzetten van gewone mondkapjes. De experts waar het kabinet op vaart, waarschuwen voor schijnveiligheid, maar geven aan dat bepaalde mondkapjes straks wel kunnen worden gebruikt voor contactberoepen.

Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, van de grootste coalitiepartij VVD, vraagt het kabinet “hier niet te star in te zijn”. Hij wil kijken waar gewone mondkapjes kunnen helpen.

Exit-strategie

CDA-voorman Pieter Heerma wil dat “vormen van mondbescherming” ook worden meegenomen in de exit-strategie, het proces waarin de coronamaatregelen worden afgebouwd. Professionele mondkapjes gaan nu wegens tekorten alleen naar de zorg. “Maar als we straks gewoon weer wat gaan opstarten en middelbare scholieren gaan weer met het ov reizen. Geldt dan in Nederland ook niet dat dan alternatieve vormen van mondbescherming toch nodig zijn?” vraagt de christendemocraat zich af.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu pleitte jaren geleden juist voor het gebruik van stoffen mondbedekkingen om pandemieën tegen te gaan, zegt PVV-leider Geert Wilders. “Ze vonden het gebruik ervan een uitstekend idee.” Pas nu er een tekort aan is, is het instituut van mening veranderd, beweert hij.

GroenLinks-leider Jesse Klaver wil dat het kabinet mondkapjes meeneemt in het uitwerken van die exit-strategie. Hij vraagt aan zorgminister Hugo de Jonge “op welke wijze mondkapjes voor de bevolking daaraan kunnen bijdragen”. Daar moet het kabinet nu ook al rekening mee houden door genoeg in te kopen, aldus Klaver.