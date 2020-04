Alternatief voor Songfestival wordt uitgezonden in 45 landen

Alle 41 landen die eigenlijk met het Eurovisiesongfestival mee zouden doen, zenden over een maand het eenmalige alternatief Eurovision: Europe Shine A Light uit. Ook de niet-deelnemers Montenegro, Kosovo, Bosnië & Herzegovina en Kazachstan doen mee, zo heeft de European Broadcasting Union (EBU) bekendgemaakt. In België wordt daarnaast zowel een Franstalige als een Nederlandstalige versie uitgezonden waarmee het totaal aantal omroepen op 46 komt.

Uitvoerend producent Sietse Bakker is blij verrast dat er vanuit alle omroepen zo enthousiast is gereageerd op het alternatieve programma dat nu wordt geproduceerd. "Dit laat zien dat ondanks alle verdrietige omstandigheden als gevolg van het coronavirus, er enorme behoefte is om gezamenlijk een Eurovisie-moment te beleven. Die avond zal muziek het publiek in Europa verbinden. Eigenlijk net als 65 jaar geleden, toen om die reden het Eurovisiesongfestival werd opgericht."

Europe Shine A Light wordt vanuit Hilversum gemaakt en, in het Engels, gepresenteerd door Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit. Tijdens de show worden de 41 deelnemers van het geannuleerde songfestival in de spotlight gezet. Vanuit heel Europa brengen zij een persoonlijke boodschap en natuurlijk is hun lied ook te horen. Ook kunnen kijkers "nog veel meer verrassende muzikale elementen" verwachten. Zo zullen de presentatoren live gaan schakelen met Eurovisie-prominenten in heel Europa. Verschillende oud-deelnemers hebben al toegezegd en zullen ook optreden.

Fans kunnen zich opgeven om mee te zingen met een speciale versie van Johnny Logan's What's Another Year.