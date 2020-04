Officieel dodental coronavirus stijgt met 181 naar 3315

Het aantal Nederlandse doden door het coronavirus is opgelopen tot zeker 3315. Van deze mensen stond vast dat ze waren besmet met het virus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft 181 nieuwe meldingen over sterfgevallen gekregen van de GGD’en.

Het werkelijke dodental is hoger, omdat de registratie diverse beperkingen kent. Mensen die aan het coronavirus overlijden zonder dat ze daarop zijn getest, ontbreken in de statistieken. Ook geven GGD’en sterfgevallen vaak pas na een of meerdere dagen door, waardoor de registratie wat achterligt op de werkelijkheid.

CBS-cijfers over de sterfte in Nederland en de sterfte in verpleeghuizen doen vermoeden dat het werkelijke aantal overledenen als gevolg van het virus een stuk hoger ligt.