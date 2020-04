Vlaamse regering weigert bezoekers in verpleeghuizen

De Vlaamse regering weigert een nieuwe federale richtlijn in te voeren die bezoek in verpleeghuizen onder voorwaarden toestaat . “Bezoek is niet mogelijk. En dat blijft zo, wij passen die regels nu niet aan. Hoe moeilijk dat ook is voor de mensen die er verblijven en hun familie”, meldt de Vlaamse minister-president Jan Jambon.