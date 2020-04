ABN AMRO kampt met storing app en internetbankieren

ABN AMRO kampt sinds het middaguur met een storing bij zijn mobiele apps en internetrekeningen. Klanten kunnen wel inloggen, maar vervolgens niet naar het overzicht van hun rekeningen. Het is daarnaast ook niet mogelijk om vanuit de app of internetbankieren geld over te maken, bevestigt een woordvoerster van de bank.

ABN AMRO onderzoekt de precieze oorzaak van de storing en werkt aan een oplossing. De bank verwacht dat het probleem snel verholpen is. Klanten die last hebben van de storing, wordt geadviseerd het later op de dag nog eens te proberen.