CBS: vorige week meer bedrijven failliet gegaan

Vorige week zijn meer bedrijven en eenmanszaken failliet verklaard dan in de voorgaande week. In totaal werd voor 94 ondernemingen faillissement uitgesproken. Dat zijn er 20 meer dan een week eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

Het statistiekbureau publiceert vanwege de coronacrisis iedere week het aantal faillissementen. In de week tot en met 10 april gingen 86 bedrijven met meerdere personeelsleden in dienst failliet, een stijging van 17 ten opzichte van een week eerder. In dezelfde periode werden 8 eenmansbedrijven failliet verklaard, 3 meer dan een week eerder.

De meeste faillissementen werden uitgesproken in de groothandel. In deze sector gingen 16 bedrijven failliet, terwijl in de voorafgaande periode gemiddeld 6 groothandelsbedrijven per week omvielen. Ook het aantal faillissementen bij zakelijk dienstverleners en horecagelegenheden lag vorige week hoger dan het gemiddelde.

Als eenmanszaken buiten beschouwing worden gelaten, gingen in de eerste vijftien weken van het jaar 923 bedrijven failliet. Dat zijn er twaalf meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het hoogste aantal faillissementen van bedrijven met meerdere medewerkers viel vooralsnog in de tweede week van februari. Toen gingen 107 bedrijven bankroet.