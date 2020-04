Hoogste aantal van 417 nieuwe sterfgevallen in België

Met 417 sterfgevallen in de afgelopen 24 uur is het hoogste aantal overlijdens sinds de uitbraak van het coronavirus in België gerapporteerd. Er werden 127 overlijdens door de ziekenhuizen gemeld, terwijl in de verpleeghuizen 289 personen stierven die Covid-19 hadden of bij wie dat wordt vermoed. Een persoon overleed op een andere locatie. In totaal zijn nu 4.857 Belgen overleden aan het virus, melden de Belgische gezondheidsautoriteiten.