RIVM zal kijken naar inzet mondkapjes voor contactberoepen

Dat zegt hij in een bijpraatsessie in de Tweede Kamer over het coronavirus. Wegens het tekort aan middelen worden mondkapjes nu alleen gebruikt in de zorg. “Als de schaarste minder wordt, zullen we steeds kijken of ze in bepaalde situaties wel degelijk toegevoegde waarde kunnen hebben”, zegt Van Dissel.

Ze kunnen onderdeel uitmaken van de ‘exit-strategie’, voor het afbouwen van de corona-maatregelen. Als mensen weer naar de kapsalon mogen, zouden kappers ze bijvoorbeeld kunnen dragen.

Geen zelfgemaakte mondkapjes

Het gebruik van in elkaar geknutselde mondkapjes, die in de Verenigde Staten populair zijn, vindt Van Dissel geen goed idee. Nogmaals waarschuwt hij voor een gevoel van onterechte veiligheid. “Mondkapjes moeten aan bepaalde eisen voldoen.” Mondkapjes die gemaakt zijn door “iemand die zelf thuis met de naaimachine aan de slag gaat” zijn weinig effectief.

“Ik zou ervoor pleiten gebruik maken van types die we hebben waarvan bekend is wat ze doen in de verschillende situaties, om die dan zo goed mogelijk in te zetten”, zegt Van Dissel. Omdat er daar zo weinig van zijn, moet gericht worden gekeken welke beroepen hier iets aan hebben.