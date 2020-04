Proef met bestrijdingsmiddel tegen eikenprocessierups mag niet

Het bestrijdingsmiddel Vertimec mag toch niet worden gebruikt bij een proef met de bestrijding van de eikenprocessierups. De risico’s van het middel zijn te groot voor andere insecten en vogels, zegt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Dat meldt de Vlinderstichting, die bezwaar aantekende omdat het middel ten minste zes maanden aanwezig zou blijven in de eik en gedurende die periode alle dieren die van het blad eten of met het stuifmeel in aanmerking komen zou doden.

Vertimec werd in maart toegestaan voor een proef met maximaal 2500 bomen in de gemeente Utrecht, de Overijsselse gemeente Zwartewaterland en Son en Breugel, Reusel, Bladel en Eersel in Noord-Brabant.

“We zijn blij dat de proef nu geen doorgang zal vinden. We weten ook als Vlinderstichting dat de eikenprocessierups problematisch kan zijn, maar de bestrijding ervan mag niet zover gaan dat de hele biodiversiteit in de erg waardevolle zomereik erdoor wordt aangetast. We zijn er voorstander van om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te stimuleren. Daarmee zullen we de soort niet kwijtraken, maar daardoor kan wel het plaagvorming voorkomen worden”, aldus de Vlinderstichting.