RIVM: coronaregels in Noord-Nederland mogelijk eerder versoepelen

In het noorden van Nederland, waar veel minder mensen met het coronavirus zijn besmet dan elders, kunnen de coronamaatregelen mogelijk eerder worden versoepeld. De deskundigen die het kabinet adviseren over een uitweg uit de coronacrisis denken daarover na, zegt hun voorzitter Jaap van Dissel.

In Friesland, Groningen en Drenthe grijpt het virus tot dusver nog niet erg om zich heen. Het is er zelfs nog mogelijk om van nieuwe patiënten na te gaan van wie ze de ziekte hebben opgedaan. Dat is in andere delen van Nederland allang niet meer zo, waardoor strenge, ongerichte maatregelen nodig waren. Het kabinet hoopt met tests en opsporingsapps ook elders in het land weer naar die toestand terug te keren, zodat de samenleving weer op gang kan komen.

“Regionaal maatwerk” wordt “zeker” overwogen, zegt Van Dissel, die het zogeheten Outbreak Management Team voorzit. Dat heeft voordelen, al ziet hij ook nadelen. Zo ligt horecatoerisme op de loer. Van Dissel haalt aan hoe Nederlandse kroegen in de grensstreek werden overspoeld door Belgen toen daar de horeca moest sluiten.

Voorwaarde voor een eigen exitstrategie voor het noorden is dat er voor iedereen duidelijkheid moet zijn, zegt Van Dissel. “De communicatie moet helder kunnen zijn, dat is een belangrijk onderdeel van eventueel regiobeleid.”