RIVM: minder nieuwe verpleeghuizen met corona

Het coronavirus steekt de laatste dagen in minder nieuwe verpleeghuizen de kop op, is de indruk van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is te danken aan het bezoekverbod dat bijna vier weken geleden is ingesteld, denkt directeur Jaap van Dissel. Maar de stijging van het aantal patiënten in verpleeghuizen neemt nog niet af.