Veel meer bankpasfraude en oplichting bij internetbankieren

Bankpasfraude en andere oplichting bij internetbankieren zijn vorig jaar sterk toegenomen. De schade die ontstond doordat criminelen wachtwoorden voor internetbankieren bemachtigden of bankpassen stalen, is in 2019 nagenoeg verdubbeld naar ruim 24 miljoen euro. Dat meldden de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Betaalvereniging Nederland.