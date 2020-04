Coronavirus kost Indonesische toerismesector miljarden

President Joko Widodo verwacht dat de toeristenstroom na de coronacrisis weer rap op gang komt en riep de sector op dan zijn kans te pakken. Vorig jaar reisden meer dan 16 miljoen toeristen naar Indonesië. Dat aantal blijft dit jaar naar verwachting steken op 5 miljoen.

“Er moet een steunpakket voor de toeristische en creatieve sector worden voorbereid om te voorkomen dat er massa-ontslagen plaatsvinden”, aldus Widodo. “Ik houd er rekening mee dat de coronacrisis aanhoudt tot het einde van dit jaar en vertrouw erop dat het toerisme volgend jaar weer tot bloei komt.” Volgens voorspellingen treedt het herstel van de sector al in de tweede helft van dit jaar in, zei de Indonesische minister van toerisme.

Gedeeltelijke lockdown

Indonesië is na China het zwaarst getroffen Aziatische land. Het aantal besmettingen is er de 5000 gepasseerd. De Indonesische overheid heeft in sommige steden een gedeeltelijke lockdown uitgevaardigd. Ook is de Indonesiërs opgedragen afstand van elkaar te houden.

De Indonesische overheid wil 28 miljard dollar uittrekken en is bereid om daarvoor de doelstellingen rond het begrotingstekort te laten varen, zei Widodo eerder deze week. Hij riep zijn landgenoten op om het hoofd niet te laten hangen. “Iedereen wil eruit. Iedereen wil genieten van de prachtige toeristische regio’s. Laten we niet pessimistisch worden.”