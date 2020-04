Israëlische president geeft nu parlement regeringsopdracht

De stap van Rivlin kan worden gezien als wanhoopsdaad. In Israël is al meer dan een jaar sprake van een politieke patstelling. Het afgelopen jaar zijn de Israëliërs drie keer naar de stembus gegaan. Geen van de verkiezingen leverde een winnaar met een meerderheid in het parlement op en onderhandelingen tussen Netanyahu en Gantz liepen steeds op niets uit.

De laatste onderhandelingen zouden zijn stukgelopen op een vetorecht bij de benoeming van rechters.