Twee verdachten van miljoenenfraude in Kempengemeenten opgepakt

De politie heeft donderdag twee mannen uit Bladel en Valkenswaard aangehouden op verdenking van het verduisteren van miljoenen euro’s. De directie van het participatiebedrijf van de Kempengemeentes in Oost-Brabant waar beide mannen werkzaam zijn, had aangifte gedaan bij de politie.

Het participatiebedrijf is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Het bedrijf helpt inwoners van Eersel, Bladel, Hapert en Reusel-De Mierden die daar ondersteuning bij nodig hebben, om terug aan het werk te gaan.

De twee mannen kwamen in beeld na onderzoek door de politie waarbij ook de financieel-economische experts van de recherche betrokken waren. Uit het onderzoek is gebleken dat het verduisterde bedrag vermoedelijk enkele miljoenen bedraagt. Ze worden ervan verdacht dat zij het geld via frauduleuze handelingen achteroverdrukten. De politie doet verder onderzoek naar hun rol.