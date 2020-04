AEX opent met winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met winst geopend. Ook de andere Europese beurzen veerden op na de flinke verliesbeurt een dag eerder. Beleggers keken vooral uit naar de wekelijkse Amerikaanse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen, die later op de dag worden vrijgegeven. In de Verenigde Staten zijn sinds de virusuitbraak al bijna 17 miljoen steunaanvragen ingediend.