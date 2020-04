‘Coranacrisis raakt bijna alle sectoren en sierteelt het hardst’

De coronacrisis wordt in alle bedrijfssectoren gevoeld, maar de sierteeltsector wordt het hardst geraakt. Volgens berekeningen van de Rabobank daalt de omzet van kwekers van bloemen en planten in het tweede kwartaal op jaarbasis met 70 procent en 40 procent in het derde kwartaal. Voor bloembollenbedrijven houdt de omzetdaling het langst aan, met in het vierde kwartaal nog steeds een forse daling van naar schatting 15 procent.

Rabobank bracht de verwachte omzetdaling in kaart voor alle sectoren. Dit is volgens de bank nodig omdat ondernemers behoefte hebben aan duidelijkheid over de te missen omzetten, zodat ze daarop kunnen reageren.

Naast de land- en tuinbouw is ook de malaise in de winkelstraat groot. De detailhandel krijgt volgens de Rabobank te maken met omzetdalingen tot 80 procent. Onlineverkopen vangen volgens de sectorkenners de forse fysieke omzetdaling bij lange na niet op. “Sluiten betekent direct nul inkomsten, terwijl de vaste kosten doorlopen”, aldus Rabo. “De economische schade zal groot zijn, met vele tienduizenden werklozen in deze branche en grote leegstand in winkelgebieden.”

Aanhoudende onzekerheid

De horecabedrijven zien ook omzetten verdampen en hebben ook nog eens te maken met aanhoudende onzekerheid, ook als de overheidsmaatregelen versoepelen. Reisorganisaties, hotels, restaurants en vakantiecentra krijgen voor lange tijd te maken met forse omzetdaling, omdat het kabinet de coronamaatregelen gefaseerd zal afbouwen. Daarnaast verdient de sector de komende tijd ook minder geld met zakelijke activiteiten.

Het internationale toerisme zal volgens Rabo met ruim 20 procent dalen dit jaar. Het zal ook enige tijd kosten om volledig te herstellen. Rabobank verwacht een volledig herstel in of pas na 2021. Het binnenlands toerisme is volgens de bank een lichtpunt. “Als de maatregelen versoepeld worden per 1 juni, dan verwachten we dat meer Nederlanders dit jaar hun vakantie zullen vieren in eigen land. Dit biedt mogelijk enigszins perspectief in een verloren jaar”, aldus de kenners.

Rabo benadrukt dat de prognoses nauw samenhangen met de maatregelen die het kabinet eind april neemt en de wijze waarop het coronavirus zich ontwikkelt.