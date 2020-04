Australië maand langer op lockdown, Nieuw-Zeeland wil versoepelen

De lockdown in Australië vanwege het coronavirus blijft nog zeker vier weken in stand. Dat maakte de Australische premier Scott Morrison donderdag bekend, ondanks dat het nieuwe aantal besmettingen al weken laag is in het land.

De komende maand zal er in Australië meer getest worden op het virus. Ook wordt meer aandacht besteed aan het traceren van mensen die met een besmet persoon in aanraking zijn gekomen, aldus Morrison. Verder komen er nieuwe plannen om lokale uitbraken in te dammen.

Nieuw-Zeeland verwacht de coronamaatregelen binnenkort juist enigszins te versoepelen. Premier Jacinda Ardern sprak donderdag over “veelbelovende tekenen”, maar benadrukte direct dat een terugkeer naar het normale leven zeker nog niet aan de orde is. Drie weken geleden ging Nieuw-Zeeland vrijwel volledig op slot. Welke maatregelen precies worden versoepeld is niet bekendgemaakt.

In Australië werden bijna 6500 besmettingsgevallen gerapporteerd, terwijl zeker 63 mensen stierven door het virus. Nieuw-Zeeland werd minder hard getroffen, daar raakten circa 1400 besmet en vielen negen doden.