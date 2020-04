4,6 miljoen kijkers voor Rutte en De Jonge

De persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge, woensdagavond na afloop van de bijeenkomst van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb), is door zeker 4,6 miljoen mensen gezien. De meesten (3,34 miljoen) keken via NPO1 en 1,25 miljoen hadden afgestemd op RTL4, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. De persconferentie werd ook uitgezonden op SBS6, maar hoeveel mensen via die zender hebben gekeken komt niet uit de cijfers naar voren.

Rutte temperde de verwachtingen dat alles na 28 april weer normaal zal zijn. “De normale samenleving zoals we die hadden, zie ik zo snel niet terugkeren.” Dinsdag maakt het kabinet bekend wat de maatregelen na 28 april worden.