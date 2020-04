Peiling: kwart kleinere bedrijven al in financiële moeilijkheden

Ongeveer een kwart van de kleinere bedrijven is nu al in financiële moeilijkheden gekomen door de uitbraak van het nieuwe coronavirus en de overheidsmaatregelen, meldt de Kamer van Koophandel (KvK) op basis van een peiling. Meer dan driekwart van de bijna 3400 respondenten geeft aan dat de verlenging van de beperkende maatregelen tot 28 april hun financiële situatie in grote mate verslechtert.

De vooruitzichten zijn voor zogeheten micro-mkb’ers, die tot tien man aan personeel hebben, nog grimmiger. Van hen verwacht 80 procent er sterk op achteruit te gaan. Qua sector, doen de maatregelen vooral pijn bij mensen die werkzaam zijn in de horeca, persoonlijke dienstverlening, cultuur en de sport. In die sectoren verwacht 90 procent dat hun financiële situatie in grote mate verslechtert. Slechts 5 procent van alle respondenten zegt geen financiële gevolgen te voelen van de verlengde maatregelen.

Zowel bij mkb’ers als bij zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is het wegvallen van orders en opdrachten het grootste euvel. Daarover klaagt respectievelijk 64 en 59 procent. Ongeveer de helft van beide groepen signaleert dat klanten orders of opdrachten intrekken of uitstellen. Ongeveer een derde van beide groepen heeft er last van dat hun bedrijf op last van de overheid tot nader order is gesloten. Van de mkb’ers kan bijna 40 procent volgende maand de vaste kosten niet meer opbrengen. Bij zzp’ers is dat 30 procent.