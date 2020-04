Forse stijging van watergebruik tijdens coronacrisis

Het drinkwatergebruik is sinds de start van de coronacrisis fors gestegen. In de maand maart zag drinkwaterbedrijf Vitens een toename in het watergebruik van 1 miljard liter, dat is een toename van 2,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de eerste veertien dagen van april werd opnieuw 1 miljard liter meer gebruikt, een stijging van 7 procent vergeleken met vorig jaar.