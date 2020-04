Recordaantal dagelijkse coronadoden in de VS

In de Verenigde Staten zijn in de afgelopen 24 uur 2569 doden als gevolg van het coronavirus geregistreerd. Dat meldt de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore op basis van een dagelijkse telling. Niet eerder werden op een dag zoveel sterfgevallen gemeld. Dinsdag stierven 2228 inwoners.

Op zondag en maandag kwamen ongeveer 1500 mensen in de VS om door het longvirus. Toen was er sprake van een lichte daling ten opzichte van de dagen daarvoor.

De Amerikaanse president Donald Trump zei woensdag tijdens een persconferentie in het Witte Huis dat de piek van het aantal besmettingen in de VS waarschijnlijk is bereikt. Ook kondigde Trump aan dat hij donderdag een persbijeenkomst houdt over plannen voor “heropening” van Amerikaanse staten.

In totaal zijn nu 28.326 coronapatiënten in het land overleden, het hoogste dodental wereldwijd. Meer dan 636.000 mensen in de VS zijn besmet met het virus.