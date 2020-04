Nederland draagt 50 miljoen bij aan onderzoek naar coronavaccin

Nederland trekt 50 miljoen uit voor onderzoek naar een vaccin tegen het coronavirus. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het geld gaat naar CEPI, de Coalition for Epidemic Prepraredness Innovations. Deze stichting uit Noorwegen verzamelt donaties uit de hele wereld om onderzoek naar vaccins tegen infectieziekten te financieren.

Andere Europese landen dragen ook geld bij via CEPI. Tot dusver gaat het in totaal om ruim 632 miljoen euro. De stichting denkt in 2020 ruim 800 miljoen nodig te hebben. Voor 2021 gaat het waarschijnlijk om een bedrag in dezelfde orde van grootte. “Ook in de volgende onderzoeksfase zal Nederland gaan investeren”, aldus De Jonge.