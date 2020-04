Britse zwangere verpleegster sterft aan coronavirus, baby gered

Een Britse zwangere verpleegster is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Haar baby, een meisje, is geboren en maakt het goed, zei het Britse ziekenhuis waar ze werkte woensdag.

De 28-jarige Mary Agyeiwaa Agyapong, die als verpleegster op een algemene afdeling van het Luton and Dunstable University Hospital in het noorden van Londen had gewerkt, is zondag overleden.

Het was niet duidelijk of de baby positief op de ziekte was getest. Agyapong testte op 5 april positief op het virus en werd op 7 april opgenomen in het ziekenhuis waar ze werkte.

De aankondiging van het overlijden komt te midden van een voortdurende ruzie over het gebrek aan beschermende uitrusting voor gezondheidswerkers in het Verenigd Koninkrijk tijdens de coronacrisis.