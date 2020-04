Conditie Amerikaanse economie drukt Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen de handel uitgegaan. Het sentiment op Wall Street wordt mede bepaald door dramatische cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen als gevolg van de coronacrisis. Ook de industrie rond New York heeft zwaar te lijden onder de virusuitbraak. Volgens een rapport van de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten, de Federal Reserve, was de voorbije weken sprake van een stevige daling van de economische activiteit.

De leidende Dow-Jonesindex sloot 1,9 procent lager op 23.504,35 punten. De brede S&P 500 verloor 2,2 procent tot 2783,36 punten en techgraadmeter Nasdaq speelde 1,4 procent kwijt tot 8393,18 punten.

De Amerikaanse winkelverkopen kelderden in maart op maandbasis met 8,7 procent. Dat was de sterkste daling ooit gemeten. Door de maatregelen om de pandemie tegen te gaan zijn veel winkels gesloten en worden vooral minder auto’s verkocht. Amerikanen houden de hand op de knip door de onzekerheid over het virus en de sterk stijgende werkloosheid in de VS. De Fed meldde dat de komende tijd eerder op een verslechtering van de situatie dan op een verbetering van de omstandigheden worden gerekend, zo viel in het Beige Book te lezen.

Industriële bedrijvigheid

De industriële bedrijvigheid in en rond New York laat een ongekende krimp zien door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om de pandemie tegen te gaan. De miljoenenstad behoort tot de zwaarst getroffen gebieden in de VS door het virus.

Bank of America verloor 6,5 procent. De financiële instelling zet miljarden opzij om eventuele verliezen op leningen op te vangen vanwege de crisis. Branchegenoten Goldman Sachs (plus 0,2 procent) en Citigroup (min 5,6 procent) zetten ook extra geld opzij. JPMorgan Chase en Wells Fargo kondigden eerder deze week al vergelijkbare stappen aan. Zij verloren woensdag tot 5,8 procent aan beurswaarde.

Verlies

Winkelketen JC Penney verloor dik 27 procent na berichten dat het bedrijf adviseurs heeft ingehuurd om de opties te bekijken vanwege de malaise in de winkelsector door het virus. Het bedrijf zegt in ieder geval deze week niet aan een betalingsverplichting van 12 miljoen dollar te zullen voldoen. De kans bestaat dat de onderneming faillissement zal aanvragen.

Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 20,22 dollar, na eerder kortstondig onder de 20 dollar te hebben gestaan. Brentolie werd 5,9 procent goedkoper op 27,85 dollar. De euro was 1,0913 dollar waard, tegen 1,0916 dollar eerder op de dag.