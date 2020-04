Woonwinkels willen verlenging NOW-regeling

Woonwinkels pleiten vanwege de coronacrisis nu al voor een verlenging van de NOW-regeling die bedoeld is voor het behoud van werk. Volgens brancheorganisatie InRetail dreigen onnodig banen verloren te gaan als de regeling in mei afloopt, omdat de omzetklap pas na die datum wordt verwacht.

“Er wordt op dit moment nog geleverd aan consumenten die maanden geleden een bestelling plaatsten”, aldus de organisatie. “Dat zorgt voor wat omzet. Maar in mei en de maanden daarna gaan de omzetten dramatisch dalen. Door de coronacrisis stellen consumenten hun koop nu uit en straks valt er dus niets te leveren of te factureren.”

Verlenging van de regeling zorgt volgens InRetail ook voor de rust die woonondernemers kunnen gebruiken om “coronabestendige plannen te ontwikkelen”. “Hulp van de overheid door verlenging van het noodmaatregelenpakket is in deze overgangsfase keihard nodig”, aldus de organisatie. De woonwinkelbranche is volgens InRetail goed voor 46.000 banen.