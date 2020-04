Gestrande reizigers terug naar Suriname

In totaal moeten nog zo’n 900 Surinamers worden gerepatrieerd. Het grootste deel van deze groep bevindt zich in Nederland. Velen zitten al weken vast.

Bij aankomst in Suriname zal iedereen veertien dagen in quarantaine moeten in een door de overheid aangewezen locatie. Ruim een week geleden was er nog sprake van dat de teruggekeerde personen ook thuis in quarantaine konden gaan. Dat betekende echter wel dat ze een kleine 1000 euro zouden moeten betalen. Met dit geld zou de overheid bewakers inhuren om er voor te zorgen dat de repatrianten hun huis niet zouden verlaten.

Kritiek

Nadat er veel kritiek op deze werkwijze was gekomen, besloot de regering alleen overheidsquarantaine toe te staan en de repatriëring tijdelijk op te schorten. De overheid had extra tijd nodig om voldoende quarantaineplekken te creëren.

De Surinaamse autoriteiten proberen met de quarantainemaatregelen verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het eerste geval van de ziekte werd op 13 maart vastgesteld. De teller staat nu op tien gevallen waarvan er zes genezen zijn verklaard. Een patiënt is overleden aan corona.