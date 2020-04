De Jonge: breed gebruik mondkapjes ‘niet wenselijk’

De Jonge baseert zich op informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en dat ziet geen reden tot het breed dragen van mondkapjes. In de zorg daarentegen is het wel wenselijk. “We hebben een schaarste, dus de voorraad die we hebben moeten we zo goed mogelijk verdelen. Wij willen dat de mensen in de zorg ze gebruiken.”

