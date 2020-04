Bloemen- en plantenexporteurs wekelijks 100 miljoen euro kwijt

Nederlandse exporteurs van bloemen en planten zijn naar eigen zeggen wekelijks meer dan 100 miljoen euro aan omzet kwijt als gevolg van de coronacrisis. Volgens brancheorganisatie VGB lag de exportwaarde in maart met 430 miljoen euro een derde onder het niveau van een jaar eerder. In de laatste week van maart, was de export 77 procent minder. De VGB baseert zich daarbij op de statistieken van Floridata.