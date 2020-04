Eerste coronadode op Aruba

Op Aruba is woensdag de eerste coronapatiënt overleden. Het gaat om een 79-jarige man. Volgens lokale media lag de patiënt niet op de intensive care maar in een gewone kamer in het ziekenhuis.

Op Aruba zijn 1154 mensen getest op besmetting met corona. In totaal 92 personen bleken positief, 32 van hen zijn hersteld. In totaal zitten 114 mensen in quarantaine. Op het eiland werd op 21 maart een avondklok ingesteld om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.