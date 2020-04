Zorgen om coronacrisis drukken sentiment op beursvloeren

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met verlies de handel uit gegaan. Ook elders in Europa was het sentiment negatief. Beleggers blijven voorzichtig vanwege de onzekerheden rond de coronacrisis, zeker ook nadat uit de Verenigde Staten weer negatieve macro-economische berichten opdoken. Op Beursplein 5 leverden chipmachinemaker ASML en navigatiedienstverlener TomTom aan beurswaarde in na een handelsupdate.

De AEX-index eindigde de sessie 3,3 procent lager op 491,13 punten. De MidKap leverde 4,6 procent in tot 654,62 punten. Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 3,9 procent in. Beleggers reageerden op berichten dat de lockdown in Duitsland vanwege het coronavirus waarschijnlijk zal worden verlengd. Verder werd bekend dat in maart sprake was van een forse daling van de winkelverkopen in Frankrijk.

Ook in de VS hebben winkelbedrijven het moeilijk. De verkopen door winkeliers daalden maart in het hoogste tempo ooit vanwege coronacrisis. Ook de industriële bedrijvigheid in en rond New York laat een ongekende krimp zien. De miljoenenstad behoort tot de zwaarst getroffen gebieden in de Verenigde Staten door het virus.

Terugvallen

ASML verloor in de AEX 3,2 procent. De chipmachinefabrikant zag zijn kwartaalresultaten behoorlijk terugvallen, vooral doordat leveringen van chipmachines verstoord raakten door de coronacrisis. Hekkensluiter in de AEX was staalmaker ArcelorMittal met een verlies van 9 procent.

Bij de kleinere bedrijven raakte TomTom bijna 5 procent kwijt. De navigatiedienstverlener zag de omzet met bijna een kwart dalen en dook diep in de rode cijfers. Techbedrijf CM.com, dat wel van de crisissituatie lijkt te profiteren, won 4,8 procent. Door de virusuitbraak wordt er veel meer gebruikgemaakt van het chatplatform van CM.com, waarmee bedrijven contact kunnen houden met hun klanten.

Noodleningen

In Frankfurt verloor Adidas 4,7 procent. Het Duitse sportmerk heeft in totaal 3 miljard euro aan noodleningen gekregen van banken. Als voorwaarde voor de leningen keert Adidas voorlopig geen dividend uit, stopt het bedrijf met de inkoop van eigen aandelen en zien de bestuurders af van hun bonus.

De euro was 1,0916 dollar waard, tegen 1,0962 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3 procent minder op 19,50 dollar. Brentolie werd 7,2 procent goedkoper op 27,48 dollar. De prijzen stonden onder druk door berichten dat de vraag naar olie in de VS was gekelderd. Daarnaast was sprake van de grootste wekelijkse opbouw van olievoorraden ooit.