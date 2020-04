Ook ‘coronaproof’ bedrijf moet mogelijk wachten met heropening

Ook als bijvoorbeeld de horeca of de bioscopen klaar zijn voor de zogenoemde 1,5 metereconomie, mogen zij misschien nog niet open. Ze moeten zich niet alleen in eigen huis aan de coronaregels houden, maar mogen ook niet een te groot beslag leggen op bijvoorbeeld het openbaar vervoer, waarschuwt minister Eric Wiebes (Economische Zaken).

Een bedrijfstak die geen goed protocol heeft om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan voorlopig sowieso niet zomaar weer aan de slag, zegt de minister. Maar ook een branche die wél goed regelt dat klanten en personeel het virus niet kunnen overdragen, is daarvan niet zeker.

Een sector kan de draad pas weer oppakken als het virus enigszins onder controle is. Maar ook dan moeten andere opstartende sectoren daarvoor wel ruimte laten. Anders wordt het in het openbaar vervoer of op straat toch weer te druk, zei Wiebes voorafgaand aan het ministeriële crisisberaad over de coronapandemie.