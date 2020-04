G20-landen akkoord met schuldverlichting voor armste landen

In een communiqué dat na een telefonische onderhoud werd uitgegeven staat dat de G20-landen en de centrale banken instemden met een regeling waardoor de armste landen per 1 mei tot de rest van het jaar uitstel krijgen van verplichtingen. Tevens worden particuliere schuldeisers opgeroepen zich bij het initiatief aan te sluiten.

De G20-landen zijn doorgaans goed voor 85 procent van de productie wereldwijd. Dat de landen akkoord zijn is voor arme landen van cruciaal belang, zeker omdat de G20 enkele van de grootste schuldeisers van de armste landen omvat. Met name China is via zijn Belt and Road Initiative een belangrijke geldschieter.

Wereldbank

De Wereldbank raamde vorige maand dat de armste landen dit jaar circa 14 miljard dollar moeten overmaken aan regeringen en andere officiële schuldeisers. Daarnaast zijn ze ook tientallen miljarden dollars verschuldigd aan banken en andere particuliere schuldeisers. Het Institute of International Finance schat dat de armste landen ter wereld voor ongeveer 140 miljard dollar aan schuldverplichtingen moeten betalen aan het einde van het jaar, waaronder 10 miljard dollar in vreemde valuta.

Het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) en de Wereldbank zijn blij met de verlichting die de G20-landen voor de armste landen overeen zijn gekomen. De organisaties spreken van een “krachtig, snelwerkend initiatief” dat veel zal doen om de levens en bestaansmiddelen van miljoenen van de meest kwetsbare mensen te beschermen.