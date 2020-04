‘Constructief’ overleg tussen brexitpartijen

De Britten en de Europese Unie hebben constructief overlegd over hoe het verder moet na het Britse vertrek uit de EU eerder dit jaar. De hoofdonderhandelaars, Michael Barnier namens Brussel en David Frost voor Londen, lieten dit weten na een videoconferentie. Ze willen de komende tijd vooruitgang boeken in aanloop naar het topoverleg in juni over de toekomstige relatie tussen EU en Verenigd Koninkrijk.