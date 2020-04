Paasomzet supermarkten hoger dan in 2019

Supermarkten in Nederland hebben de afgelopen week voor Pasen meer omzet geboekt dan in de paasweek van 2019, becijfert marktonderzoeker Nielsen. Het gaat om een bedrag van 915 miljoen euro.

Nederlanders gaven dit jaar meer 6,3 procent meer geld uit aan de paasboodschappen dan vorig jaar. Toen werd er 861 miljoen euro werd omgezet.

In de afgelopen week (week 15) werd in vergelijking met dezelfde week vorig jaar 17 procent meer omzet gedraaid. Pasen viel vorig jaar dan ook in week 16.

De stijging van de omzet in de afgelopen week volgt op een aantal weken van daling in vergelijking met een jaar eerder. In week 11 maakten supermarkten door het hamstergedrag van consumenten maar liefst 31 procent meer omzet dan in dezelfde week een jaar eerder. Daarop daalde dat cijfer tot week 13 met ongeveer 10 procent per week.